Чемпионат Колумбии приостановлен из-за коронавируса

Чемпионат Колумбии по футболу приостановлен из-за распространения коронавируса, информирует пресс-служба лиги.

Накануне правительство Колумбии объявило чрезвычайное положение в сфере здравоохранения до 30 мая из-за распространения инфекции.

Первый случай заражения в этой стране был зафиксирован 6 марта. К 13 марта больны уже 13 человек.

Список соревнований, на которые повлиял коронавирус, можно изучить в материале «СЭ»