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Чемпионат Колумбии приостановлен из-за коронавируса

20:51

Чемпионат Колумбии по футболу приостановлен из-за распространения коронавируса, информирует пресс-служба лиги.

Накануне правительство Колумбии объявило чрезвычайное положение в сфере здравоохранения до 30 мая из-за распространения инфекции.

Первый случай заражения в этой стране был зафиксирован 6 марта. К 13 марта больны уже 13 человек.

Список соревнований, на которые повлиял коронавирус, можно изучить в материале «СЭ»

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Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020




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