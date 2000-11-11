Чемпионат Голландии. Результат

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые
представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50
процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты
анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов,
агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и
синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая
текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и
достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей
статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов
специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в
отношении того или иного матча/события.