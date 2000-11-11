Чемпионат Франции."BR" Участники Лиги Чемпионов разошлись миром
Центральный матч сегодняшнего тура чемпионата Франции состоялся в Париже, где встречались два участника второго раунда Лиги Чемпионов - "Пари Сен-Жермен" и будущий соперник "Спартака" "Лион".
В составе ПСЖ не было травмированного Николя Анелька. "Лион" с первых минут дал почувствовать соперникам, что на выезде намерен взять максимум очков. Однако первый мяч был забит хозяевами: на 41-й минуте, после того, как бразильский защитник гостей Эдмилсон нарушил правила в своей штрафной площади, за что был изгнан с поля. Пенальти уверенно реализовал полузащитник ПСЖ Робер, забив свой десятый мяч в чемпионате. Но "Лион" не опустил руки, и в меньшинстве сквитал счет уже через три минуты после блестящего удара Марле через руки опешившего вратаря парижан Летизи.
"Пари Сен-Жермен" - "Лион" 1:1 (1:1). 43 591 зрителей.
Еще раз отметим, что ни один соперник "Спартака" сегодня не выиграл: "Лион" и "Арсенал" завершили свои матчи вничью, а "Бавария" и вовсе проиграла на выезде "Шальке-04", дважды ведя в счете.