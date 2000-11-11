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11 ноября 2000, 22:21

Чемпионат Франции."BR" Участники Лиги Чемпионов разошлись миром

Андрей СИМОНЕНКО
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   Центральный матч сегодняшнего тура чемпионата Франции состоялся в Париже, где встречались два участника второго раунда Лиги Чемпионов - "Пари Сен-Жермен" и будущий соперник "Спартака" "Лион".

   В составе ПСЖ не было травмированного Николя Анелька. "Лион" с первых минут дал почувствовать соперникам, что на выезде намерен взять максимум очков. Однако первый мяч был забит хозяевами: на 41-й минуте, после того, как бразильский защитник гостей Эдмилсон нарушил правила в своей штрафной площади, за что был изгнан с поля. Пенальти уверенно реализовал полузащитник ПСЖ Робер, забив свой десятый мяч в чемпионате. Но "Лион" не опустил руки, и в меньшинстве сквитал счет уже через три минуты после блестящего удара Марле через руки опешившего вратаря парижан Летизи.

"Пари Сен-Жермен" - "Лион" 1:1 (1:1). 43 591 зрителей.
Голы: Робер (41) - Марле (44)

 Еще раз отметим, что ни один соперник "Спартака" сегодня не выиграл: "Лион" и "Арсенал" завершили свои матчи вничью, а "Бавария" и вовсе проиграла на выезде "Шальке-04", дважды ведя в счете.

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