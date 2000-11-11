Чемпионат Франции."BR" Участники Лиги Чемпионов разошлись миром

В составе ПСЖ не было травмированного Николя Анелька. "Лион" с первых минут дал почувствовать соперникам, что на выезде намерен взять максимум очков. Однако первый мяч был забит хозяевами: на 41-й минуте, после того, как бразильский защитник гостей Эдмилсон нарушил правила в своей штрафной площади, за что был изгнан с поля. Пенальти уверенно реализовал полузащитник ПСЖ Робер, забив свой десятый мяч в чемпионате. Но "Лион" не опустил руки, и в меньшинстве сквитал счет уже через три минуты после блестящего удара Марле через руки опешившего вратаря парижан Летизи.