Чемпионат Дании возобновится 29 мая. Все оставшиеся матчи пройдут без зрителей

После согласования с министерством здравоохранения и утверждения необходимых мер безопасности руководство датской суперлиги определило 29 мая датой возобновления сезона, сообщает официальный сайт организации.

Помимо строгого соблюдения всех правил безопасности, все клубы суперлиги должны ежедневно отправлять подробный отчет о состоянии здоровья всех игроков и сотрудников, а утром в день матчей все игроки должны проходить медосмотр.

Все оставшиеся матчи сезона-2019/20 в суперлиге пройдут без зрителей.

После 24-х туров в чемпионате Дании с большим отрывом лидирует «Мидтьюлланн» (62 очка), опережающий на 12 очков «Копенгаген» и на 22 — «Орхус».