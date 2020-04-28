Чемпионат Чехии возобновится 25 мая

Сезон в двух главных дивизионах чемпионата Чехии планируется возобновить 25 мая, сообщается на официальном сайте турнира.

12 мая комитет Лиги должен утвердить план по возобновлению сезона. Решение также зависит от рекомендаций со стороны правительства и министерства здравоохранения.

Чемпионат Чехии был приостановлен из-за пандемии коронавируса. На данный момент в стране 7 445 заболевших, 223 человека умерли, 2 834 выздоровели.

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