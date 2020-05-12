Чемпионат Чехии возобновится 23 мая

Руководство профессиональной лиги Чехии приняло решение возобновить чемпионат страны. Рестарт состоится 23 мая. Матчи пройдут без зрителей.

Из 16 клубов высшего дивизиона 13 высказались за возобновление сезона, который завершится в июле. Против были «Карвина», «Опава» и «Злин». Из 16 команд второго дивизиона 15 высказались за продолжение турнира, «Баник» высказался против.

Сезон в Чехии возобновится 23 мая отложенным матчем 23-го тура между «Теплице» и «Слованом». Лидером в турнирной таблице является «Славия».