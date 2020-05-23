Чемпионат Чехии возобновился. «Теплице» с двумя воспитанниками «Краснодара» одержал победу

В чемпионате Чехии состоялся первый матч после двухмесячной паузы, вызванной пандемией коронавируса. В первой с 9 марта игре «Теплице» принял «Слован». Хозяева одержали победу 2:0. В их составе вышли двое российских воспитанника «Краснодара»: Евгений Назаров и Игорь Парадин.

Чемпионат Чехии

Первая лига

23-й тур

«Теплице» — «Слован» — 2:0 (1:0)

Голы: Кучера, 37 (1:0). Резничек, 53 (2:0).