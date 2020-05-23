Чемпионат Чехии возобновился. «Теплице» с двумя воспитанниками «Краснодара» одержал победу
22:49
В чемпионате Чехии состоялся первый матч после двухмесячной паузы, вызванной пандемией коронавируса. В первой с 9 марта игре «Теплице» принял «Слован». Хозяева одержали победу 2:0. В их составе вышли двое российских воспитанника «Краснодара»: Евгений Назаров и Игорь Парадин.
Чемпионат Чехии
Первая лига
23-й тур
«Теплице» — «Слован» — 2:0 (1:0)
Голы: Кучера, 37 (1:0). Резничек, 53 (2:0).
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/chech/highest/2019-2020/
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