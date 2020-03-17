Чемпионат Белоруссии пока не будет прерван из-за кроронавируса

По итогам видеоконференции и консультаций с участием УЕФА, представителей 55 ассоциаций, правления Ассоциации европейских клубов, представителей европейских лиг и профсоюза игроков FIFPro, посвященной распространению вируса COVID-19, было принято решение проводить матчи белорусского элитного дивизиона по намеченному календарю и в стандартном режиме, сообщает официальный сайт АБФФ.

Вместе с тем АБФФ продолжает пристально следить за эпидемиологической обстановкой в Белоруссии и за ее пределами и при необходимости примет соответствующие меры предосторожности.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 169 387 человек. Умерших — 6513, выздоровевших — 77 257. В России на данный момент 93 случая заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Корея и Испания.

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