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Чемпионат Белоруссии будут транслировать в Болгарии. Турнир показывают в 11 странах

30 марта 2020, 23:55
Чемпионат Белоруссии.
Чемпионат Белоруссии.

Болгарский телеканал Diema Sport купил права на показ матчей чемпионата Белоруссии, сообщает Tribuna.com. Болгария стала 11-й страной, где официально транслируют белорусский чемпионат.

Турнир на данный момент показывают в таких странах: Болгария, Россия, Украина, Израиль, Индия, Сербия, Хорватия, Босния и Герцеговина, Черногория, Словения и Северная Македония.

Чемпионат Белоруссии — единственный европейский футбольный чемпионат, который не был прерван из-за пандемии коронавируса.

Дополнительная информация:

https://by.tribuna.com/football/1084608999.html

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