Чемпионат Белоруссии будут транслировать в Болгарии. Турнир показывают в 11 странах

Болгарский телеканал Diema Sport купил права на показ матчей чемпионата Белоруссии, сообщает Tribuna.com. Болгария стала 11-й страной, где официально транслируют белорусский чемпионат.

Турнир на данный момент показывают в таких странах: Болгария, Россия, Украина, Израиль, Индия, Сербия, Хорватия, Босния и Герцеговина, Черногория, Словения и Северная Македония.

Чемпионат Белоруссии — единственный европейский футбольный чемпионат, который не был прерван из-за пандемии коронавируса.