Чемпионат Белоруссии будут транслировать в Болгарии. Турнир показывают в 11 странах
30 марта 2020, 23:55
Болгарский телеканал Diema Sport купил права на показ матчей чемпионата Белоруссии, сообщает Tribuna.com. Болгария стала 11-й страной, где официально транслируют белорусский чемпионат.
Турнир на данный момент показывают в таких странах: Болгария, Россия, Украина, Израиль, Индия, Сербия, Хорватия, Босния и Герцеговина, Черногория, Словения и Северная Македония.
Чемпионат Белоруссии — единственный европейский футбольный чемпионат, который не был прерван из-за пандемии коронавируса.
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