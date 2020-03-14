Чемпионат Азербайджана приостановлен из-за коронавируса

Профессиональная футбольная лига (ПФЛ) Азербайджана приняла решение отложить два ближайших тура чемпионата страны по футболу. Соответствующий приказ подписал президент ПФЛ Рамин Мусаев. Решение связано с пандемией коронавируса.

— Согласно приказу, для предотвращения распространения коронавируса отменен 20-й тур первого дивизиона, а также 21-й и 22-й туры премьер-лиги страны, — цитирует сообщение «Интерфакс-Азербайджан».

Решение о дате проведения перенесенных игр будет принято в ближайшие дни.

Список соревнований, на которые повлиял коронавирус, можно изучить в материале «СЭ»