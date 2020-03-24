Чемпионат Австралии по футболу приостановлен из-за пандемии коронавируса

Федерация футбола Австралии приняла решение приостановить национальный чемпионат , как минимум, до 22 апреля.

— Наш приоритет-обеспечить безопасность как футбольного сообщества, так и общества в целом, — цитирует официальный сайт федерации футбола Австралии генерального директора Джеймса Джонсона.

— Крайне важно, чтобы мы последовали примеру правительств на национальном и государственном уровнях и приняли необходимые предупредительные и упреждающие меры и тем самым сыграли свою роль в предотвращении распространения и воздействия коронавируса.

Быть так близко к завершению соревнований — душераздирающе для игроков, клубов и болельщиков. Тем не менее, здоровье и безопасность наших болельщиков, игроков, волонтеров и персонала всегда были для нас главным ориентиром. Именно это в корне и привело — при единодушной поддержке федераций государств и территорий-членов-к приостановке массового футбола до 14 апреля 2020 года.

Мы сделали все, что в наших силах, чтобы обеспечить физическое и психическое благополучие игроков и персонала клуба, и это решение означает, что, как и большинство австралийцев, они теперь могут вернуться домой, чтобы быть со своими семьями в это трудное время.

Австралия была одной из последних стран, проводивших национальный чемпионат в условиях пандемии коронавируса.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 381 499 человека. Умерших — 16 557, выздоровевших — 101 794. В России на данный момент подтверждено 438 случаев заражения. Основные очаги заражения — Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран и Франция.

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