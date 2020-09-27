Чемпионат Армении приостановлен из-за конфликта в Карабахе

Чемпионат Армении по футболу приостановлен из-за вооруженного конфликта в Карабахе, сообщает сайт клуба Высшей лиги «Урарту».

«Мы получили письмо от департамента организации соревнований ФФА, в котором сказано о том, что до окончания действия военного положения матчи всех чемпионатов, проводимых под эгидой организации, перенесены», — говорится в сообщении.

О новом обострении конфликта стало известно ранее, 27 сентября. Азербайджан объявил об обстреле со стороны войск Армении, повлекшем за собой жертвы среди мирного населения, и начал войсковую операцию на границе. В Армении объявлена полная мобилизация, власти спорного региона сообщают о погибших армянских солдатах и гражданских.