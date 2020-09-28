Чемпионат Армении будет продолжен в штатном режиме, но без зрителей

Матчи 6-го тура армянской премьер-лиги пройдут 30 сентября в штатном режиме, сообщается на официальном сайте Федерации футбола Армении.

Руководство лиги, стремясь привлечь внимание международного сообщества к крупномасштабным военным операциям, проводимым Азербайджаном против Арцаха, решила начать кампанию #ArtsakhStrong перед всеми матчами.

Игры начнутся минутой молчания, а игроки команд-участниц выйдут на поле в траурных повязках. В то же время, учитывая наличие военного положения на территории Республики Армения, руководствуясь статьей 8 Закона о правовом режиме военного положения РА, было принято решение проводить матчи без зрителей.

Эти решения были приняты на специальном заседании исполкома ФФА 28 сентября, на котором также присутствовали официальные лица клубов лиги, не имеющих своих представителей в Исполкоме ФФА. Они поучаствовали в обсуждениях и высказывали свое мнение о дальнейшем ходе чемпионата.

27 сентября Департамент проведения соревнований ФФА проинформировал клубы о том, что турниры, проводимые под эгидой ФФА, были отложены до объявления отмены военного положения в соответствии с Законом РА «О правовом режиме военного положения». После этого правительство Армении приняло решение ввести военное положение в Республике Армения, которое не запрещает проведение футбольных матчей. В результате обсуждений между членами Исполнительного комитета ФФА, Исполком ФФА решил не переносить турниры, проводимые под эгидой ФФА.

Федерация футбола Армении следит за сложившейся ситуацией и может в любой момент принять иное решение по поводу чемпионата.