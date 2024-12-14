Чемпион России в составе «Спартака-Алании» Кавелашвили стал президентом Грузии

Бывший футболист «Спартака-Алании» Михаил Кавелашвили стал президентом Грузии.

53-летний экс-игрок сборной Грузии был избран как представитель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия».

Кавелашвили наиболее известен по выступлениям за такие клубы, как «Динамо» Тбилиси, «Спартак-Алания», «Манчестер Сити» и «Грассхоппер». В составе владикавказской команды он стал чемпионом России-1995 под руководством Газзаева.

За сборную Грузии форвард провел 46 матчей и забил 9 мячей.