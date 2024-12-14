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Сегодня, 14:03

Чемпион России в составе «Спартака-Алании» Кавелашвили стал президентом Грузии

Сергей Разин
корреспондент
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Михаил Кавелашвили.
Фото AFP

Бывший футболист «Спартака-Алании» Михаил Кавелашвили стал президентом Грузии.

53-летний экс-игрок сборной Грузии был избран как представитель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия».

Бывшие футболисты &laquo;Алании&raquo; Муртаз Шелия и&nbsp;Михаил Кавелашвили в&nbsp;1995 году. Президентом Грузии может стать чемпион России по футболу. Он играл в «Спартаке-Алании» у Газзаева

Кавелашвили наиболее известен по выступлениям за такие клубы, как «Динамо» Тбилиси, «Спартак-Алания», «Манчестер Сити» и «Грассхоппер». В составе владикавказской команды он стал чемпионом России-1995 под руководством Газзаева.

За сборную Грузии форвард провел 46 матчей и забил 9 мячей.

ФК Алания (Владикавказ)
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