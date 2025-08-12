Футбол
12 августа, 16:46

Чемпион Нидерландов по футболу Стам приговорен к 7 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков

Сергей Ярошенко

Чемпион Нидерландов в составе «Твенте» защитник Ронни Стам приговорен к семи годам тюремного заключения по делу о контрабанде наркотиков, сообщает NU.nl.

Суд в Бреде признал 41-летнего Стама виновным в контрабанде кокаина и отмывании денег. Изначально обвинение требовало для него 13 лет наказания.

Также к 3,5 года тюрьмы приговорили его 43-летнего брата. Оба должны заплатить штраф по 30 тысяч евро. Кроме того, суд постановил конфисковать 1,7 миллиона евро, которые были заработаны преступной деятельностью.

За свою карьеру Стам также выступал за «НАК Бреда», «Стандарт» и «Уиган», с которым выиграл кубок Англии в 2013 году.

Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Степочкин

    Как там говорили - "Российских законов не нарушал.."(с).. был бы помоложе, за Спартак свободным агентом пошел бы играть. И ведь старался бы играл, лидером команды был бы, лишь бы не депортировали.

    12.08.2025

  • jordan.jr

    Причём здесь Квинси Промес

    12.08.2025

    • «Порту» победил «Виторию Гимарайнш» в стартовом матче чемпионата Португалии

    Президент «Сьона» надеется на участие «Зенита» в товарищеском турнире в Швейцарии летом 2026 года

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

