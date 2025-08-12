Чемпион Нидерландов по футболу Стам приговорен к 7 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков

Чемпион Нидерландов в составе «Твенте» защитник Ронни Стам приговорен к семи годам тюремного заключения по делу о контрабанде наркотиков, сообщает NU.nl.

Суд в Бреде признал 41-летнего Стама виновным в контрабанде кокаина и отмывании денег. Изначально обвинение требовало для него 13 лет наказания.

Также к 3,5 года тюрьмы приговорили его 43-летнего брата. Оба должны заплатить штраф по 30 тысяч евро. Кроме того, суд постановил конфисковать 1,7 миллиона евро, которые были заработаны преступной деятельностью.

За свою карьеру Стам также выступал за «НАК Бреда», «Стандарт» и «Уиган», с которым выиграл кубок Англии в 2013 году.