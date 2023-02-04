Чемпион мира Отаменди продлит контракт с «Бенфикой»

Руководство «Бенфики» обсудит новый контракт с защитником команды Николасом Отаменди, сообщает O Jogo.

Клуб готов предложить 34-летнему аргентинцу новое соглашение на два года.

Контракт защитника с португальским клубом истекает летом 2023 года.

В нынешнем сезоне Отаменди провел в общей сложности 23 матча за «Бенфику», забил один гол и отдал одну результативную передачу.

В составе сборной Аргентины он выиграл чемпионат мира-2022, который проходил в Катаре.