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Сегодня, 23:13

Чемпион мира Отаменди продлит контракт с «Бенфикой»

Иван Шитик
Корреспондент
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Руководство «Бенфики» обсудит новый контракт с защитником команды Николасом Отаменди, сообщает O Jogo.

Клуб готов предложить 34-летнему аргентинцу новое соглашение на два года.

Контракт защитника с португальским клубом истекает летом 2023 года.

В нынешнем сезоне Отаменди провел в общей сложности 23 матча за «Бенфику», забил один гол и отдал одну результативную передачу.

В составе сборной Аргентины он выиграл чемпионат мира-2022, который проходил в Катаре.

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Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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ИТБ2 (0.5)

18%

1.90
Николас Отаменди
ФК Бенфика
0
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