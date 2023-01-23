Чемпион мира 2018 года Товен покинул мексиканский «Тигрес»

Полузащитник Флориан Товер покинул «Тигрес», сообщила пресс-служба мексиканского клуба.

«Мы благодарим Флорьяна за усердие и профессионализм, проявленные в течение полутора лет, которые он провел с нами. Мы желаем Флорьяну всяческих успехов в будущих начинаниях», — сказано в заявлении клуба.

29-летний француз, который выигрывал чемпионат мира в 2018 году, провел за «Тигрес» 38 матчей, забил 8 голов и отдал 5 результативных передач.