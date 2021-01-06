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Чемпион мира-1978 Леопольдо Луке в реанимации из-за коронавируса

01:26
Леопольдо Луке. Фото The Sun.
Леопольдо Луке. Фото The Sun.
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Бывший футболист сборной Аргентины Леопольдо Луке госпитализирован после заражения коронавирусом, сообщает RBD. Он находится в реанимации.

Экс-игрок находился на самоизоляции, но после ухудшения состояния, когда у него появилась кислородная недостаточность, его госпитализировали. По данным местных СМИ, он находится в коме.

71-летний Луке в группе риска из-за своего возраста, наличия двухсторонней пневмонии, а также перенесенного в 2007 году сердечного приступа. Бывший футболист известен по выступлениям за сборную Аргентины, с которой он стал чемпионом мира в 1978 году, и «Ривер Плейт», с которым Луке пять раз выиграл чемпионат страны.

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