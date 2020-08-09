Чемпион Китая под руководством Каннаваро впервые в сезоне проиграл и упустил первое место

«Шандун Лунэн» победил на выезде «Гуанчжоу Эвергранд» в матче 4-го тура чемпионата Китая. Действующий чемпион страны под руководством Фабио Каннаваро потерпел первое поражение в сезоне после трех побед подряд.

Осечкой «Эвергранда» воспользовался «Цзянсу Сунин», одолевший другой клуб из Гуанчжоу — «Гуанчжоу Фули» — со счетом 2:0. Оба мяча провел экс-хавбек «Шахтера» Алекс Тейшейра.

Чемпионат Китая

Суперлига

4-й тур

«Гуанчжоу Эвергранд» — «Шаньдун Лунэн» — 0:1 (0:0)

Гол: Гуо Тянью, 60.

«Гуанчжоу Фули» — «Цзянсу Сунин» — 0:2 (0:2)

Голы: Алекс Тейшейра, 22 (0:1). Алекс Тейшейра, 35 (0:2).