Чалов опроверг слова агента Варги о конфликте с Луческу и желании покинуть ПАОК

Нападающий ПАОК Федор Чалов заявил, что агент Шандор Варга не представляет его интересы.

Ранее Варга раскритиковал тренера греческой команды Рэзвана Луческу и допустил, что российский футболист может покинуть клуб в зимнее трансферное окно.

«Не знаю, почему Варга высказывается от моего имени. Все, что он сказал, — неправда и ко мне никакого отношения не имеет, — приводит журналист Иван Карпов слова Чалова. — Об этом я уже сообщил руководству и главному тренеру. Проблем с этим, слава богу, нет».

Чалов в этом сезоне провел 21 матч, забил 3 гола и отдал 1 голевую передачу. Контракт 27-летнего форварда с ПАОК рассчитан до лета 2027 года.