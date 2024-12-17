Церемония ФИФА The Best 2024: где смотреть трансляцию и номинанты на призы лучшим в сезоне
Церемония вручения наград ФИФА The Best 2024 проходит в Дохе (Катар) во вторник, 17 декабря. Начало — в 20.00 по московскому времени.
В прямом эфире мероприятие показывает официальный сайт FIFA.com (плеер доступен на этой странице). Трансляция стартует в 20.00 мск.
На церемонии будут вручены призы лучшему игроку, тренеру, вратарю и автору гола сезона-2023/24 у мужчин и женщин.
Номинанты на приз лучшего игрока 2024 (мужчины):
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Джуд Беллингем («Реал»)
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Дани Карвахаль («Реал»)
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Килиан Мбаппе («Реал»)
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Федерико Вальверде («Реал»)
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Винисиус («Реал»)
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Эрлинг Холланд («Манчестер Сити»)
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Родри («Манчестер Сити»)
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Тони Кроос (завершил карьеру)
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Лионель Месси («Интер Майами»)
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Флориан Виртц («Байер»)
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Ламин Ямаль («Барселона»)
Номинанты на приз лучшего вратаря 2024 имени Льва Яшина (мужчины):
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Андрей Лунин («Реал»)
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Давид Райя («Арсенал»)
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Эдерсон («Манчестер Сити»)
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Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»)
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Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»)
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Майк Маньян («Милан»)
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Унаи Симон («Атлетик»)
Номинанты на приз лучшего тренера 2024 (мужчины):
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Карло Анчелотти («Реал»)
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Лионель Скалони (сборная Аргентины)
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Луис де ла Фуэнте (сборная Испании)
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Пеп Гвардиола («Манчестер Сити»)
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Хаби Алонсо («Байер»)
Номинанты на «Премию Пушкаша» — 2024 (автор самого красивого гола сезона у мужчин):
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Алехандро Гарначо («Эвертон» — «Манчестер Юнайтед», 26 ноября 2023)
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Хасан Аль-Хайдос (Катар — Китай, 22 января 2024)
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Терри Антонис («Мельбурн Сити» — «Вестерн Сидней Уондерерс», 12 марта 2024)
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Яссин Бензия (Алжир — ЮАР, 27 марта 2024)
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Вальтер Боу («Ланус» — «Тигре», 5 августа 2024)
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Майкл Чиринос (Коста-Рика — Гондурас, 24 марта 2024)
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Федерико Димарко («Интер» — «Фрозиноне», 12 ноября 2023)
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Мохаммед Кудус («Вест Хэм» — «Фрайбург», 14 марта 2024)
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Денис Омеди («Кампала Сити» Консил — «Китара», 6 августа 2024)
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Пол Онуачу («Трабзонспор» — «Коньяспор», 10 ноября 2023)
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Джейден Филоджин-Байдейс («Ротерхэм» — «Халл Сити», 13 февраля 2024)
Номинанты на приз лучшего игрока 2024 (женщины)
Айтане Бонмати, Кэролайн Хансен, Сальма Паральюэло, Она Батлье, Кейра Уолш (все — «Барселона»), Барбра Банда («Орландо Прайд», Замбия), Хадиджа Шоу, Лорен Хемп (обе — «Манчестер Сити»), Линдси Хоран, Табита Чавинга (обе — «Лион»), Люси Бронз («Челси»), Мариона Кальдентей («Арсенал»), Наоми Гирма («Сан-Диего»), София Смит («Портленд Торнс»), Мэллори Суонсон («Чикаго Ред Старс») и Тринити Родман («Вашингтон Спирит»).
Номинанты на приз лучшего тренера 2024 (женщины)
Эмма Хейс («Челси» / США), Артур Элиас (Бразилия), Елена Садику («Селтик»), Эмма Хейс («Челси» / США), Футоси Икеда (Япония), Гарет Тэйлор («Манчестер Сити»), Джонатан Хиральдес («Барселона» / «Вашингтон Спирит»), Сандрин Субейран («Париж») и Соня Бомбастор («Лион» / «Челси»).
Также на мероприятии представят символические сборные прошлого сезона в мужчин и женщин.