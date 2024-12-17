Церемония ФИФА The Best 2024: где смотреть трансляцию и номинанты на призы лучшим в сезоне

Церемония вручения наград ФИФА The Best 2024 проходит в Дохе (Катар) во вторник, 17 декабря. Начало — в 20.00 по московскому времени.

В прямом эфире мероприятие показывает официальный сайт FIFA.com (плеер доступен на этой странице). Трансляция стартует в 20.00 мск.

На церемонии будут вручены призы лучшему игроку, тренеру, вратарю и автору гола сезона-2023/24 у мужчин и женщин.

Номинанты на приз лучшего игрока 2024 (мужчины):

Джуд Беллингем («Реал»)

Дани Карвахаль («Реал»)

Килиан Мбаппе («Реал»)

Федерико Вальверде («Реал»)

Винисиус («Реал»)

Эрлинг Холланд («Манчестер Сити»)

Родри («Манчестер Сити»)

Тони Кроос (завершил карьеру)

Лионель Месси («Интер Майами»)

Флориан Виртц («Байер»)

Ламин Ямаль («Барселона»)

Номинанты на приз лучшего вратаря 2024 имени Льва Яшина (мужчины):

Андрей Лунин («Реал»)

Давид Райя («Арсенал»)

Эдерсон («Манчестер Сити»)

Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»)

Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»)

Майк Маньян («Милан»)

Унаи Симон («Атлетик»)

Номинанты на приз лучшего тренера 2024 (мужчины):

Карло Анчелотти («Реал»)

Лионель Скалони (сборная Аргентины)

Луис де ла Фуэнте (сборная Испании)

Пеп Гвардиола («Манчестер Сити»)

Хаби Алонсо («Байер»)

Номинанты на «Премию Пушкаша» — 2024 (автор самого красивого гола сезона у мужчин):

Алехандро Гарначо («Эвертон» — «Манчестер Юнайтед», 26 ноября 2023)

Хасан Аль-Хайдос (Катар — Китай, 22 января 2024)

Терри Антонис («Мельбурн Сити» — «Вестерн Сидней Уондерерс», 12 марта 2024)

Яссин Бензия (Алжир — ЮАР, 27 марта 2024)

Вальтер Боу («Ланус» — «Тигре», 5 августа 2024)

Майкл Чиринос (Коста-Рика — Гондурас, 24 марта 2024)

Федерико Димарко («Интер» — «Фрозиноне», 12 ноября 2023)

Мохаммед Кудус («Вест Хэм» — «Фрайбург», 14 марта 2024)

Денис Омеди («Кампала Сити» Консил — «Китара», 6 августа 2024)

Пол Онуачу («Трабзонспор» — «Коньяспор», 10 ноября 2023)

Джейден Филоджин-Байдейс («Ротерхэм» — «Халл Сити», 13 февраля 2024)

Номинанты на приз лучшего игрока 2024 (женщины)

Айтане Бонмати, Кэролайн Хансен, Сальма Паральюэло, Она Батлье, Кейра Уолш (все — «Барселона»), Барбра Банда («Орландо Прайд», Замбия), Хадиджа Шоу, Лорен Хемп (обе — «Манчестер Сити»), Линдси Хоран, Табита Чавинга (обе — «Лион»), Люси Бронз («Челси»), Мариона Кальдентей («Арсенал»), Наоми Гирма («Сан-Диего»), София Смит («Портленд Торнс»), Мэллори Суонсон («Чикаго Ред Старс») и Тринити Родман («Вашингтон Спирит»).

Номинанты на приз лучшего тренера 2024 (женщины)

Эмма Хейс («Челси» / США), Артур Элиас (Бразилия), Елена Садику («Селтик»), Эмма Хейс («Челси» / США), Футоси Икеда (Япония), Гарет Тэйлор («Манчестер Сити»), Джонатан Хиральдес («Барселона» / «Вашингтон Спирит»), Сандрин Субейран («Париж») и Соня Бомбастор («Лион» / «Челси»).

Также на мероприятии представят символические сборные прошлого сезона в мужчин и женщин.