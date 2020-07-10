CAS отменил снятие семи очков с ПАОК. АЕК Карреры может остаться без Лиги чемпионов

Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил решение о снятии семи очков с греческого клуба ПАОК. Об этом сообщает сайт суда.

Также указано, что дело отправлено на повторное рассмотрение в апелляционный комитет Федерации футбола Греции. После снятия очков у ПАОК 61 пункт, у идущего вторым АЕК Массимо Карреры — 65.

Если ПАОК вернут отобранные очки, АЕК потеряет второе место, дающее путевку в квалификацию Лиги чемпионов.

Ранее ПАОК был наказан за то, что у клуба общий владелец с другим греческим клубом «Ксанти» — российский бизнесмен Иван Саввиди. При этом апелляцию в CAS подал и «Олимпиакос», который требовал еще более серьезного наказания.

До завершения чемпионата Греции осталось три тура. «Олимпиакос» уже обеспечил себе чемпионский титул и путевку в квалификацию Лиги чемпионов.