CAS обязал Дани Алвеса выплатить компенсацию «Пумас» за расторжение контракта

Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал экс-игрока «Пумас» Дани Алвеса выплатить мексиканскому клубу компенсацию за расторжение контракта после того, как его обвинили в изнасиловании.

CAS отменил решение Палаты по разрешению споров ФИФА от 15 мая 2024 года, согласно которому компенсацию должен был платить «Пумас». Он подтвердил законность расторжения контракта по уважительной причине. При этом сумма компенсации за ущерб должна быть больше той, что ранее назначили в ФИФА.

Ранее Верховный суд Испании отменил первоначальный приговор по делу об изнасиловании, по которому проходил 42-летний бразилец. Теперь он может потребовать возмещения за незаконное, по его мнению, содержание под стражей.

Алвес в свою очередь намеревался взыскать два миллиона евро с «Пумас» за досрочное расторжение контракта, который был подписан на год в июле 2022 года.

Ранее футболиста приговорили к 4,5 года лишения свободы по обвинению в изнасиловании, но теперь дело пересматривается.