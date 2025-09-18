Футбол
Зарубежные чемпионаты
Англия Испания Италия Трансферы Результаты
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Уведомления
Главная
Футбол
Зарубежные

18 сентября 2025, 15:52

CAS обязал Дани Алвеса выплатить компенсацию «Пумас» за расторжение контракта

Павел Лопатко

Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал экс-игрока «Пумас» Дани Алвеса выплатить мексиканскому клубу компенсацию за расторжение контракта после того, как его обвинили в изнасиловании.

CAS отменил решение Палаты по разрешению споров ФИФА от 15 мая 2024 года, согласно которому компенсацию должен был платить «Пумас». Он подтвердил законность расторжения контракта по уважительной причине. При этом сумма компенсации за ущерб должна быть больше той, что ранее назначили в ФИФА.

Дани Алвес.Дани Алвес хочет отсудить миллионы евро за 14 месяцев в тюрьме. Он оправдан по делу об изнасиловании

Ранее Верховный суд Испании отменил первоначальный приговор по делу об изнасиловании, по которому проходил 42-летний бразилец. Теперь он может потребовать возмещения за незаконное, по его мнению, содержание под стражей.

Алвес в свою очередь намеревался взыскать два миллиона евро с «Пумас» за досрочное расторжение контракта, который был подписан на год в июле 2022 года.

Ранее футболиста приговорили к 4,5 года лишения свободы по обвинению в изнасиловании, но теперь дело пересматривается.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Популярное видео
«Реал» — «Бавария»: Лига чемпионов, первый матч 1/4 финала, видеообзор
«Спортинг» — «Арсенал»: Лига чемпионов, первый матч 1/4 финала, видеообзор
«Крылья Советов» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 23-го тура 6 апреля
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 23-го тура 5 апреля
«Ротор» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Факел»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Чайка»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Родина»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Волга»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 23-го тура 4 апреля
«Спартак» Кс — «Енисей»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Черноморец»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
Александр Головин — про Монако, Россию, трофеи и CS c Дотой
«Нефтехимик» — «Факел»: ФНЛ, 23-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Урал»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Ротор»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Сокол»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Челябинск»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Шинник»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Уфа»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Один бывший тренер «Спартака» может сменить другого

Моуринью назначен главным тренером «Бенфики»

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости