CAF рассмотрит скандал в финале Лиги чемпионов

Исполком Африканской конфедерации футбола (CAF) во вторник рассмотрит скандал, случившийся на втором матче финала Лиги чемпионов CAF, информирует Reuters.

"Эсперанс" второй год подряд стал победителем турнира, однако финальный матч с "Видадом" не был доигран.

При счете 1:0 в пользу "Эсперанса" "Видад" забил гол, который не засчитали. Момент при этом не был пересмотрен из-за неработающей системы видеопомощи арбитрам (ВАР).

Игроки и тренеры "Видада" в знак протеста ушли в раздевалку. Пауза длилась полтора часа, после чего судья присудил победу "Эсперансу".