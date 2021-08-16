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Бывший защитник «Зенита» Шкртел продолжит карьеру в «Спартаке» из Трнавы

16:28
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Бывший защитник «Зенита» и «Ливерпуля» Мартин Шкртел продолжит карьеру на родине. 36-летний оборонец подписал с трнавским «Спартаком» контракт, рассчитанный на один год, сообщает сайт клуба.

Последним клубом Шкртела был турецкий «Истанбул Башакшехир».

Напомним, в составе «Зенита» Шкртел принял участие в 113 играх во всех турнирах, забил пять мячей и отдал одну результативную передачу. Вместе с петербуржцами словацкий футболист стал чемпионом России в 2007 году.

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Иван Шитик все материалы автора

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