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Сегодня, 21:22

Бывший защитник «Динамо» Морозов близок к переходу в «Бейтар»

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Григорий Морозов.
Фото ФК «Динамо»

«Бейтар» из Иерусалима близок к тому, чтобы взять в аренду до окончания сезона российского защитника Григория Морозова, сообщает Sport5.co.il.

Бывший игрок московского «Динамо» сейчас выступает за словенский клуб «Целе».

Контракт с «Бейтаром» будет рассчитан до окончания сезона, с опцией продления еще на год. 31 января 28-летний футболист прилетит для медосмотра и подписания контракта.

По данным One co.il у Морозова израильское гражданство. Футболист не будет считаться легионером.

Эли Швидлер

Григорий Морозов
ФК Бейтар
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