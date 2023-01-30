Бывший защитник «Динамо» Морозов близок к переходу в «Бейтар»
«Бейтар» из Иерусалима близок к тому, чтобы взять в аренду до окончания сезона российского защитника Григория Морозова, сообщает Sport5.co.il.
Бывший игрок московского «Динамо» сейчас выступает за словенский клуб «Целе».
Контракт с «Бейтаром» будет рассчитан до окончания сезона, с опцией продления еще на год. 31 января 28-летний футболист прилетит для медосмотра и подписания контракта.
По данным One co.il у Морозова израильское гражданство. Футболист не будет считаться легионером.
Эли Швидлер
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