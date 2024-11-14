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Судейство

Сегодня, 15:30

Экс-владелец «Хартс»: «Как можно было опередить «Селтик» при таком судействе»?!

Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Бывший владелец шотландского клуба «Хартс» Владимир Романов в интервью «СЭ» рассказал, почему не стал чемпионом Шотландии.

— А хоть раз был реальный шанс выиграть чемпионат Шотландии?

— А как можно опередить «Селтик», если судьи этого не позволят! Их просто уволят с работы. Помню, когда «Селтик» уже практически обеспечил себе очередное чемпионство, мы должны были играть с ним на выезде. И я сказал тренеру: «Ставь молодежь». Он ни в какую: «Проиграем, опозоримся в конце сезона, это повлияет на продажу абонементов на следующий год». Но я настаивал на своем. Он в итоге согласился, и мы утвердили состав.

— И как сыграли?

— Первый тайм закончился 2:0 в нашу пользу. Половина стадиона в перерыве ушла! А газеты вышли с заголовками: «Хочешь испортить настроение «Селтику» — позови Романова» (смеется).

— Только ли из-за судей нельзя было стать чемпионами?

— Остальные клубы буквально бились с нами на смерть, а не играли в футбол! Судьи им подыгрывали. Помню, как в матче с «Хибсом» игрок этой команды намеренно и демонстративно встал шипами на спину сбитого им Янкаускаса. Так судья показал красную карточку Эдгарасу за то, что тот, лежа лицом вниз, рукой столкнул стоящего на спине обидчика! А во встрече с «Данди Юнайтед» рефери показал нам две красные карточки и поставил два пенальти. Да еще и назначил штрафной, с которого мы пропустили третий... Редкость! Судья, видно, не дурак, специально переборщил. Я тогда еще заявил, что в знак протеста выйду на поле со своей женой в составе «Хартс».

Романов был владельцем «Хартс» с 2004 по 2013 год. Также он владел футбольным «Каунасом» и баскетбольным «Жальгирисом».

Бывший владелец &laquo;Хартс&raquo; Владимир Романов. «Мне сказали: «Хочешь жить — отдашь все». Он мог купить «Ливерпуль», баллотировался в президенты и всего лишился

Футбол
ФК Хартс
Владимир Романов
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