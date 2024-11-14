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Сегодня, 17:00

Экс-владелец «Хартс» Романов: «На дебатах заявил премьеру Литвы: «Ваше место в геополитике — в заднице США!»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Бывший владелец шотландского клуба «Хартс» Владимир Романов в интервью «СЭ» вспомнил, как баллотировался на пост президента Литвы.

— Все ваши беды начались, когда вы выдвинули свою кандидатуру на пост президента Литвы?

— У меня шли дебаты с премьер-министром Литвы. Он заявил: «Мы маленькая страна, которая поменяла всю геополитику Европы».

— Возразили ему?

— Да, сказал: «Господин премьер-министр, ну зачем же вы свой же народ обманываете? Ваше место в геополитике — в американской заднице, откуда ваша задача — лаять и вонять на Россию».

— И вам этого не простили?

— А вы бы так посмели сказать? А полемизировать с лесными братьями бесполезно, вылезли из всех щелей... Они и их хозяева такое не прощают. В Литве терпеть марионеточный режим извращенцев было уже невыносимо. К тому же в Москве мне надо было достраивать бизнес-центр. Появились проекты мирового масштаба. Сам понимал, что надо уезжать.

— А были шансы выиграть те выборы?

 — Да не было такой цели. Просто хотел зафиксировать «демократию» в Литве. Появились большие проекты.

— И все-таки так до конца и не понял: для чего же тогда баллотировались в президенты Литвы?

— Чтобы с трибуны сказать о несправедливости. Исторической несправедливости. Если историю изучать по рунам, то местное население — производное от русских. Сомнительные литовцы, наследники Витаута Великого, предали его наследство. Они скорее даже белорусы.

— Интересный поворот.

— Столица Литвы была в Новогрудках, на территории Белоруссии, а моя фамилия происходит от места, откуда образовалось литовское княжество Рома Ново! Так кто из нас коренной житель Литвы?

Романов был владельцем «Хартс» с 2004 по 2013 год. Также он владел футбольным «Каунасом» и баскетбольным «Жальгирисом».

Стивен Джеррард и&nbsp;Владимир Романов. «Мне сказали: «Хочешь жить — отдашь все». Он мог купить «Ливерпуль», баллотировался в президенты и всего лишился
Футбол
ФК Хартс
Владимир Романов
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