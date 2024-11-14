Экс-владелец «Хартс» Романов: «На дебатах заявил премьеру Литвы: «Ваше место в геополитике — в заднице США!»
Бывший владелец шотландского клуба «Хартс» Владимир Романов в интервью «СЭ» вспомнил, как баллотировался на пост президента Литвы.
— Все ваши беды начались, когда вы выдвинули свою кандидатуру на пост президента Литвы?
— У меня шли дебаты с премьер-министром Литвы. Он заявил: «Мы маленькая страна, которая поменяла всю геополитику Европы».
— Возразили ему?
— Да, сказал: «Господин премьер-министр, ну зачем же вы свой же народ обманываете? Ваше место в геополитике — в американской заднице, откуда ваша задача — лаять и вонять на Россию».
— И вам этого не простили?
— А вы бы так посмели сказать? А полемизировать с лесными братьями бесполезно, вылезли из всех щелей... Они и их хозяева такое не прощают. В Литве терпеть марионеточный режим извращенцев было уже невыносимо. К тому же в Москве мне надо было достраивать бизнес-центр. Появились проекты мирового масштаба. Сам понимал, что надо уезжать.
— А были шансы выиграть те выборы?
— Да не было такой цели. Просто хотел зафиксировать «демократию» в Литве. Появились большие проекты.
— И все-таки так до конца и не понял: для чего же тогда баллотировались в президенты Литвы?
— Чтобы с трибуны сказать о несправедливости. Исторической несправедливости. Если историю изучать по рунам, то местное население — производное от русских. Сомнительные литовцы, наследники Витаута Великого, предали его наследство. Они скорее даже белорусы.
— Интересный поворот.
— Столица Литвы была в Новогрудках, на территории Белоруссии, а моя фамилия происходит от места, откуда образовалось литовское княжество Рома Ново! Так кто из нас коренной житель Литвы?
Романов был владельцем «Хартс» с 2004 по 2013 год. Также он владел футбольным «Каунасом» и баскетбольным «Жальгирисом».