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Сегодня, 16:30

Бывший владелец «Хартс» Романов: «Если бы купил «Ливерпуль», продал бы Джеррарда в «Челси»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Бывший владелец шотландского клуба «Хартс» Владимир Романов в интервью «СЭ» рассказал, почему не купил «Ливерпуль».

— Самая известная история про вас, связанная с футболом, — то, как вы едва не купили «Ливерпуль».

— Владельцы «Ливерпуля» на игре с «Каунасом» сделали мне предложение купить клуб за 200 миллионов.

— И вы всерьез думали над покупкой такого клуба?

— Понимаете, стало интересно проверить себя на этом уровне. «Ливерпуль» вроде бы обладал сложившейся командой, но выступал неровно. Даже в том матче, на котором мне сделали предложение, «Каунас» мало в чем уступал англичанам. Мы же еще и первыми забили, но в итоге уступили (1:3).

В принципе с «Ливерпулем» к тому моменту уже сложились деловые отношения. Я же даже мог в «Хартс» взять несколько ребят из резерва «Ливера», просматривал их, но все же отказался от их услуг.

В общем, понимал, что мне по силам поднять этот клуб с историей на новый уровень. А главное — хотелось посоперничать с Романом Абрамовичем. Понятно, что у «Челси» был огромный бюджет, но я ведь и в Шотландии бросил перчатку «Селтику» и «Рейнджерс». Это был бы для меня новый вызов!

— В общем, загорелись этой идеей.

— У меня тогда помощник был, испанец Педро. Попросил его провести оценку имущества. Он мне перезванивает через три часа: «Там только имущество стоит минимум миллионов 400. Земля, инфраструктура». Спрашиваю: «Есть место, где можно торговый комплекс воткнуть»? — «Можно». Звоню Олегу Дерипаске: «Давай по 100 сложимся, купим». Он в итоге в это дело не полез.

— А сами в одиночку вы не рискнули?

— Думаю про себя, взвешиваю. Покупаю за 200 миллионов, и в случае недостачи финансов можно продать Джеррарда. При этом, конечно, рассуждал, кем могу его заменить.

— Джеррарда?!

- Конечно. Вот уже половина суммы отбивается. Я, кстати, задал этот вопрос хозяину «Ливерпуля»: «Почему бы вам его не продать ради спасения финансового положения?» Он ответил: «Это вам позволительно, а меня фаны просто не поймут, я все-таки здесь живу».

— За сколько бы вы продали Джеррарда?

— Предложил бы его в первую очередь Роману Абрамовичу. Думаю, он бы Джеррарда с руками оторвал, забрал бы в «Челси».

— За сколько?

— Я бы попросил скромно — 120 миллионов.

— Так почему же вы не купили «Ливерпуль»?

— Нужно было время. Провести аудит, вывести такие средства для покупки. Пока размышлял, арабы приобрели «Ливерпуль» за 400 миллионов. Ну что поделать... Возможно, я и не справился бы. Может быть, фанаты мне бы припомнили фразу, которую я произнес в интервью в 2004 году: «Англия 40 лет не была чемпионом и еще 40 не будет». Что ж, подождем еще 20 лет.

Романов был владельцем «Хартс» с 2004 по 2013 год. Также он владел футбольным «Каунасом» и баскетбольным «Жальгирисом».

Бывший владелец &laquo;Хартс&raquo; Владимир Романов. «Мне сказали: «Хочешь жить — отдашь все». Он мог купить «Ливерпуль», баллотировался в президенты и всего лишился

Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Хартс
Владимир Романов
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