Экс-владелец «Хартс»: «Бышовец ничего толком не мог сказать. Только вздыхал»

Бывший владелец шотландского клуба «Хартс» Владимир Романов в интервью «СЭ» рассказал, как Анатолий Бышовец работал у него консультантом.

— С Бышовцем у вас в «Хартс» вообще не сложилось?

— А что могло сложиться? Я ему даже предложения не сделал. Хотел услышать мнение со стороны о клубе, об игроках, кого можно из Литвы взять в «Хартс». Столько матчей с ним пересмотрели... Бышовец только ходил за мной. Вздыхал. Ничего толком не мог сказать. Одни междометья сплошные: «О... а...»

Я часто приглашал известных специалистов посмотреть вместе тренировку, игру. В Литву как-то приезжал Авраам Грант. Мне как раз тогда предлагали взять в команду перспективных бразильцев. Поинтересовался у Гранта. Тот ответил: «Потенциал есть, но пока они дорастут до нужного уровня... Лучше готового взять». Понятно и просто. Без всяких «О-о... а-а». А с Бобби Робсоном два часа сидели, прикидывали состав «Хартс». Помню, предложил взять из «Селтика» левого хава Томпсона. Робсон говорит: «Знаю этого игрока, к нему надо девять таких же...» И правда, я пригляделся к этой «машине». Отрывается от команды. Сам тащит мяч до чужой штрафной, в итоге его теряет, и команда получает на свои ворота контратаку. Вот это я понимаю: совет Робсона спас меня от ненужных трат и пустых надежд. Конструктивно. Без умных вздохов.

Романов был владельцем «Хартс» с 2004 по 2013 год. Также он владел футбольным «Каунасом» и баскетбольным «Жальгирисом».