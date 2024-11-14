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Сегодня, 16:45

Экс-владелец «Хартс» Романов: «Мне сказали: «Хочешь жить — отдашь все!» Пришлось отдать»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Бывший владелец шотландского клуба «Хартс» Владимир Романов в интервью «СЭ» рассказал, почему ему пришлось покинуть клуб.

— В 2013 году вам пришлось покинуть «Хартс».

— Все шло хорошо, выделили землю под проект, я собирался построить арену и бизнес-центр. Кстати, это была бы уже третья арена, построенная мной. Арену в Каунасе признали лучшей в Европе, она работает еще и как зал филармонии. Гергиев с Мариинским оркестром там побил рекорд по количеству зрителей — больше, чем в Японии. Все было отлично! По моему приглашению Большой театр приехал в Литву с самой дорогой постановкой «Корсар». Все это обошлось мне в полмиллиона долларов. И тут президент Литвы возмутилась, публично выступила, что это засилье русской культуры в ее стране! На конференции НАТО в Вильнюсе на моем примере объясняли, кто такие враги страны... Не думал, что я удостоюсь такой чести со стороны западных институтов. Под видом объединения банков все имущество отняли. Так прямым текстом и сказали: «Хочешь жить — отдашь все». Пришлось отдать.

— Драма...

— Мой банк Ukio bankas власти ликвидировали с помощью искусственного банкротства. Цель — устранение конкурента скандинавским банком. Это оттуда было дано указание президенту Литвы Грибаускайте. Позволили Василяускасу, управляющему ЦБ, все разграбить... Он вообще-то юрист по образованию, но никак не финансист! Участвовал в избирательной кампании президента. Власти вынудили меня покинуть Литву, при этом нужно было оставить все свое имущество... После этого объявили меня в международный розыск, чтобы навсегда закрыть дорогу конкуренту в бизнесе и политике.

Романов был владельцем «Хартс» с 2004 по 2013 год. Также он владел футбольным «Каунасом» и баскетбольным «Жальгирисом».

Бывший владелец &laquo;Хартс&raquo; Владимир Романов. «Мне сказали: «Хочешь жить — отдашь все». Он мог купить «Ливерпуль», баллотировался в президенты и всего лишился
Футбол
ФК Хартс
Владимир Романов
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