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Судейство

Сегодня, 15:45

Экс-владелец «Хартс»: «Баскаков судил нас как мясник! Нагло прибил!»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Бывший владелец шотландского клуба «Хартс» Владимир Романов в интервью «СЭ» рассказал, как российский арбитр Юрий Баскаков не позволил его команде пробиться в групповой этап Лиги чемпионов.

— Я от российских арбитров тоже настрадался.

— Это от кого же?

— Баскакова помните?

— Да.

— Ну вот. «Хартс» должен был встречаться с АЕК в квалификации Лиги чемпионов. И вдруг накануне игры меняют судью и назначают Баскакова. Так он заходит в раздевалку, смотрит на нас и вдруг выдает: «Вы в Риге мне майку пожалели!» Блин, какая Рига? С чего он это взял? Перепутал, что ли? Мы же из Литвы! Ну ладно. Потом Баскаков подходит к нашему единственному опорнику, внимательно на него смотрит, обходит его вокруг и покидает раздевалку...Мы только переглянулись в недоумении от этого персонажа...

— Что было дальше?

— В первом тайме показывает опорнику первую каточку, а вскоре вторую и удаляет с поля. Мол, цепочка у тебя на шее... Он же видел ее в раздевалке и обязан был предупредить!
При этом, оставшись в меньшинстве, мы давили АЕК. Греки лупили Янкаускаса со всех сторон, заваливали... Так Баскаков во втором тайме у нас еще одного футболиста убрал! Кое-как греки запихнули решающий гол и прошли дальше. Баскаков судил как мясник, просто по-хамски, нагло прибил нас! В итоге греки заработали 10 миллионов. Я потом выяснял... «Привет» Баскакову и его кураторам.

Романов был владельцем «Хартс» с 2004 по 2013 год. Также он владел футбольным «Каунасом» и баскетбольным «Жальгирисом».

Бывший владелец &laquo;Хартс&raquo; Владимир Романов. «Мне сказали: «Хочешь жить — отдашь все». Он мог купить «Ливерпуль», баллотировался в президенты и всего лишился

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Хартс
Владимир Романов
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