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Сегодня, 15:00

Экс-владелец «Хартс» Романов: «Если сложить Янкаускаса и Дзюбу, получится супермен!»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Бывший владелец шотландского клуба «Хартс» Владимир Романов в интервью «СЭ» рассказал, как формировал состав команды.

— Как собирали новую команду?

— Когда решил купить клуб, в голове уже были контуры новой команды. В частности, когда смотрел чемпионат Европы-2004, мне понравился греческий защитник Фиссас. В итоге удалось заполучить его бесплатно и подписать в 2005 году. За нас он провел более 50 матчей.

— Одним из ключевых игроков «Хартс» в 2005-2007 годах был Эдгарас Янкаускас, известный российским болельщикам по выступлениям за ЦСКА и «Торпедо — Лужники».

— А вы знаете, как я его уговорил перейти в «Хартс»?

— Расскажите.

— 2005 год. Я в Каунасе, звоню ему: «Эдгарас, новую команду собираю, подъезжай, обсудим». Он: «Да у меня тут куча проблем, в семье нелады. Играть могу, а тренироваться — нет сил. Меня смотрели лучшие доктора Европы и ничего не нашли. Не хочу тебя подвести. Думаю вот отдохнуть и набраться сил». Но все-таки поверил мне, и, когда приехал, мы пошли к моему врачу, женщине. Она в течение 10 минут с помощью латунной трубочки с кристаллами определила причину его слабости, поставила диагноз: проблемы с простатой. Дала ему неполную пачку таблеток, добавив: «Только вино не пей».

— Помогли таблетки?

— Через неделю звонит: «Я готов контракт подписывать» (смеется). Умный форвард. Умнее и хитрее Дзюбы.

— Даже так?

— Он когда боролся за верховой мяч, одной рукой умело затылок прикрывал, а другой — спину, чтобы не получить коленом в позвоночник. На него всегда шли два защитника! Если Дзюбу сложить с Янкаускасом, получится супермен! Кстати, Эдгарас после «Хартс» еще на семь лет задержался в футболе, в США успел поиграть. Вот из него получится тренер.

Романов был владельцем «Хартс» с 2004 по 2013 год. Также он владел футбольным «Каунасом» и баскетбольным «Жальгирисом».

Бывший владелец &laquo;Хартс&raquo; Владимир Романов. «Мне сказали: «Хочешь жить — отдашь все». Он мог купить «Ливерпуль», баллотировался в президенты и всего лишился
Футбол
ФК Хартс
Владимир Романов
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