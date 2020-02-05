Бывший тренер «Спартака» Тудор будет работать с вратарями в «Риге» Кононова

Тренером вратарей «Риги» назначен Даниэл Тудор, сообщает официальный сайт клуба. Главным тренером стал Олег Кононов, ранее возглавлявший «Спартак».

45-летний румын ранее был тренером вратарей в ЧФР, «Кубани», «Краснодаре», «Ахмате», тульском «Арсенале» и «Спартаке». В четырех последних клубах он также входил в тренерский штаб Кононова.

«Рига» — чемпион Латвии. В феврале команда примет участие в Кубке ФНЛ. Последним местом работы Кононова был «Спартак», который он покинул в сентябре 2019 года.