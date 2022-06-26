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Сегодня, 05:25

Руй Витория может возглавить египетский «Аль-Ахли»

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Руй Витория.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Бывший главный тренер «Спартака» Руй Витория может возглавить «Аль-Ахли», сообщает журналист Нуху Адамс.

По информации источника, египетский клуб предложил 52-летнему португальцу контракт с зарплатой в размере 217 тысяч долларов в месяц. Сообщается, что сам Витория хочет зарабатывать больше — 291 тысячу долларов в месяц.

Витория возглавлял «Спартак» с мая 2021 года по декабрь 2021 года.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Египта «Аль-Ахли» занимает третье место с 44 очками в 19 матчах. Первую строчку занимает «Замалек» с 48 очками, на второй — «Пирамидс» с 46 очками, при этом обе команды провели по 22 игры.

Источник: https://twitter.com/NuhuAdams_/status/1540768376787697664
Футбол
ФК Аль-Ахли (Каир)
ФК Спартак (Москва)
Руй Витория
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