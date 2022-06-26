Руй Витория может возглавить египетский «Аль-Ахли»

Бывший главный тренер «Спартака» Руй Витория может возглавить «Аль-Ахли», сообщает журналист Нуху Адамс.

По информации источника, египетский клуб предложил 52-летнему португальцу контракт с зарплатой в размере 217 тысяч долларов в месяц. Сообщается, что сам Витория хочет зарабатывать больше — 291 тысячу долларов в месяц.

Витория возглавлял «Спартак» с мая 2021 года по декабрь 2021 года.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Египта «Аль-Ахли» занимает третье место с 44 очками в 19 матчах. Первую строчку занимает «Замалек» с 48 очками, на второй — «Пирамидс» с 46 очками, при этом обе команды провели по 22 игры.