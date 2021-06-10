Бывший тренер сборной Австралии возглавил «Селтик»
12:28
«Селтик» объявил о назначении на пост главного тренера команды Ангелоса Постекоглу.
Соглашение с 55-летним австралийцем рассчитано на 1 год.
Celtic Football Club is delighted to announce that it has appointed Ange Postecoglou to the position of Football Manager.— Celtic Football Club (@CelticFC) June 10, 2021
Welcome to #CelticFC ??#WelcomeAnge?#OneClubSince1888
Постекоглу занял место шотландского специалиста Джона Кеннеди, который исполнял обязанности главного тренера после увольнения Нила Леннона в феврале 2021 года.
Постекоглу известен по работе со сборной Австралии, с которой он становился победителем Кубка Азии (2015). Предыдущим местом, где работал специалист, был японский клуб «Йокогама».
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