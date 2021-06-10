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Бывший тренер сборной Австралии возглавил «Селтик»

12:28
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«Селтик» объявил о назначении на пост главного тренера команды Ангелоса Постекоглу.

Соглашение с 55-летним австралийцем рассчитано на 1 год.

Постекоглу занял место шотландского специалиста Джона Кеннеди, который исполнял обязанности главного тренера после увольнения Нила Леннона в феврале 2021 года.

Постекоглу известен по работе со сборной Австралии, с которой он становился победителем Кубка Азии (2015). Предыдущим местом, где работал специалист, был японский клуб «Йокогама».

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Иван Торопцев все материалы автора
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