Бывший тренер московского «Динамо» может возглавить «Динамо-Брест»

Следующим главным тренером брестского «Динамо» может стать Юрий Калитвинцев, сообщает UA-Футбол. По данным источника, о назначении украинского специалиста могут объявить уже в ближайшее время.

Брестский клуб в прошлом сезоне стал чемпионом Белоруссии. К чемпионству «Динамо» привел Марцел Личка, который был не против остаться в команде, однако, по информации местных СМИ, клуб оказался не готов продолжать сотрудничество с чешским тренером.

Последним местом работы 51-летнего Юрия Калитвинцева было московское «Динамо», которое он покинул еще в 2017 году. До этого он также работал с нижегородской «Волгой», сборной Украины, украинской сборной U19 (с которой выиграл Евро-2009) и «Закарпатьем». Входил в тренерский штаб второй команды киевского «Динамо». За киевский клуб он выступал в качестве игрока.