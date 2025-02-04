Бывший тренер «Краснодара» Ивич возглавил клуб из ОАЭ

Бывший главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич возглавил «Аль-Айн» из ОАЭ, сообщается в соцсетях клуба.

Соглашение 47-летнего серба рассчитано на полтора года. Отмечается, что специалист приступит к тренировкам в «Аль-Айне» с 5 февраля.

Последним местом работы Ивича был «Краснодар», который он тренировал в 2023-2024 годах. В мае 2024-го сербский специалист был отправлен в отставку. Ранее в своей карьере Ивич также возглавлял израильский «Маккаби», английский «Уотфорд» и греческий ПАОК.

После 14 туров «Аль-Айн» с 23 очками занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата ОАЭ. Клуб 14 раз становился победителем турнира, всего на его счету 34 трофея.