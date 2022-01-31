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Сегодня, 18:40

Бывший тренер «Челси» Авраам Грант обвиняется в сексуальных домогательствах

Евгений Петров
Корреспондент
Авраам Грант.
Фото Википедия

Экс-тренера «Челси» Авраама Гранта заподозрили в сексуальных домогательствах, сообщает The Times of Israel.

Источник указывает, что несколько молодых женщин обвинили израильского специалиста в том, что он использовал свое влияние, чтобы получить сексуальные услуги за помощь в продвижении по карьерной лестнице, а также отправлял многочисленные непристойные сообщения. Эти факты были обнародованы в программе журналистских расследований на 12-м канале в Израиле.

22-летняя девушка рассказала, как Грант пригласил ее домой, обещая помочь с работой. Когда он попросил ее раздеться, она подумала, что это была шутка, но он попытался принудить ее к сексу. Она отказалась, несмотря на домогательства и ушла в ванную плакать. Он заставил ее остаться у себя дома и оставил ее спать в другой комнате. Проснувшись, девушка увидела, как Грант держит в руках эрегированный пенис над ее головой. Также она утверждает, что позже тренера по ошибке прислал ей фото другой девушки.

Кроме того, несколько женщин утверждают, что Грант позволял себе непристойные реплики сексуального характера в их отношении, что затрудняло совместную работу. Журналистка, которая пожелала остаться неизвестной, сообщила, что тренер годами слал ей непристойные сообщения. Также упоминались и другие случаи непристойного поведения специалиста или попыток склонить женщин к сексу без их согласия.

В ответ на обвинения 66-летний Авраам Грант заявил, что всегда уважительно относился к женщинам и не имел намерения причинять им вред, а также извинился перед теми, кого он мог невольно обидеть. Тренер известен по работе с «Челси», с которым он дошел до финала Лиги чемпионов. Также Грант работал с «Портсмутом», «Вест Хэмом», «Партизаном», сборными Ганы и Израиля, рядом израильских клубов. В его активе два титула чемпиона Израиля и победа в чемпионате Сербии.

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