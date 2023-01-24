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Сегодня, 15:23

Орещук о Кокорине: «Кто шутит по поводу кипрского футбола, пусть сам попробует там сыграть»

Орещук поделился мнением об игре Кокорина в «Арисе»
Руслан Минаев
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Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук поделился мнением об игре Александра Кокорина в «Арисе».

«На тему достижений Кокорина на Кипре шутить не надо, — цитирует Орещука «РБ Спорт». — Думаете, там чемпионат слабее российского? Я так не скажу. Первые пять команд в Лиге Кипра — довольные сильные. И тот, кто шутит по поводу уровня кипрского футбола, пусть мяч возьмет, и попробует там сыграть.

Даже во второй лиге надо уметь забить. Посмотрите, у нас нападающие больше десяти голов за сезон не забивают. У Кокорина — 7 голов в 15 матчах за «Арис». Отличный результат. В каждой второй игре, получается, голы забивает. В последнем матче они обыграли «Аполлон». Между прочим, «Аполлон» — чемпион прошлого сезона, играет в еврокубках. Еще раз повторю: ведущие команды Кипра сравнимы по мастерству с нашими. За тройку в РПЛ боролись бы спокойно».

В 16 матчах за кипрский клуб Кокорин забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/roman-oreshhuk-ne-prinizhajte-uspehi-kokorina-dumaete-na-kipre-slaby-j-chempionat/
Александр Кокорин
Роман Орещук
ФК Арис (Лимасол)
0
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