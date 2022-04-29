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«Он растерял свою репутацию». Смородская — о назначении Рангника на пост главного тренера сборной Австрии

Смородская отреагировала на назначение Рангника на пост главного тренера сборной Австрии
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировала назначение Ральфа Рангника главным тренером сборной Австрии.

«Это назначение говорит о том, что в Австрии некого больше назначать. В «МЮ» Рангник не удержался, как всем было понятно. Он ничего не смог привнести в команду, хотя имел прекрасный состав. Он растерял свою репутацию. Наверное, его приглашают не за большие деньги, или потому что он немец. Может, это имеет значение», — сказала Смородская «СЭ».

По окончании сезона Ральф Рангник покинет пост главного тренера «Манчестер Юнайтед». Его место займет голландский специалист Эрик тен Хаг.

63-летний немецкий специалист вступит в должность в конце мая, когда начнется подготовка к играм Лиги наций против Хорватии, Дании и Франции. Рангник также отметил, что продолжит консультации «Манчестер Юнайтед».

Добавим, что Рангник, который в 2021 году являлся руководителем по спорту и развитию в «Локомотиве», уже работал в Австрии. С 2012 по 2015 год он занимал должность спортивного директора «Ред Булла» (Зальцбург).

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Рангник прокомментировал назначение на пост главного тренера сборной Австрии
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