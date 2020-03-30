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Бывший полузащитник «Зенита» Мак покинул «Коньяспор»

12:49
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Бывший полузащитник «Зенита» Роберт Мак покинул турецкий «Коньяспор». Соглашение расторгнуто по взаимному согласию сторон, сообщает официальный сайт клуба.

Мак объяснил свое решение тем, что беспокоится за свою семью во время эпидемии короновируса, и хотел вернуться на родину. Также его смущала неопределенность относительно продолжения чемпионата Турции, который пока приостановлен на неопределенный срок.

Клуб принял во внимание просьбу игрока и согласился отпустить его.

Роберт Мак перешел в «Коньяспор» в январе 2020 года. 29-летний словак успел провести за клуб 4 матча.

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