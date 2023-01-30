Бывший полузащитник «Локомотива» продолжит карьеру в чемпионате Мальты

Бывший полузащитник «Локомотива» Дельвин Ндинга стал новым игроком клуба «Бальцан», который выступает в чемпионате Мальты, сообщает Times Malta.

34-летний конголезец заключил контракт до конца нынешнего сезона.

В 2015 году футболист на правах аренды перешел в «Локомотив» из «Монако», а через год российский клуб выкупил права на хавбека.

Но уже в 2017 году Дельвин Ндинга покинул Россию и уехал играть в Турцию. Тем не менее, он успел выиграть Кубок России в составе «Локо».