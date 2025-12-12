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12 декабря 2025, 07:39

Бывший полузащитник «Локомотива» Крыховяк назвал самую большую ошибку в карьере

Павел Лопатко

Бывший полузащитник «Локомотива» и «Краснодара» Гжегож Крыховяк прокомментировал свое удаление в матче сборной Польши с командой Словакии (1:2) на Евро-2020.

Этот эпизод упоминается в документальном сериале «Крыховяк: один шаг до вершины». Там 35-летний поляк называет эту красную карточку самой большой ошибкой в карьере.

«До сих пор больно вспоминать об этой ошибке? Нет, я уже забыл об этом. Я нервничал 48 часов, может, три дня, но потом у меня появился другой шанс наслаждаться, играть и побеждать. Ошибки — часть футбола, и нужно принимать их, чтобы двигаться дальше как можно быстрее», — цитирует Крыховяка AS.

Крыховяк играл за «Бордо», «Реймс», «Нант», «Севилью», «ПСЖ», «Вест Бромвич», «Локомотив», «Краснодар», АЕК, «Аль-Шабаб», «Абху», «Анортосис» и «Мазур Радзымин». За сборную Польши в 100 матчах он забил 5 голов.

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Гжегож Крыховяк
Евро-2024
Сборная Польши по футболу
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