Бывший полузащитник «Локомотива» Крыховяк назвал самую большую ошибку в карьере

Бывший полузащитник «Локомотива» и «Краснодара» Гжегож Крыховяк прокомментировал свое удаление в матче сборной Польши с командой Словакии (1:2) на Евро-2020.

Этот эпизод упоминается в документальном сериале «Крыховяк: один шаг до вершины». Там 35-летний поляк называет эту красную карточку самой большой ошибкой в карьере.

«До сих пор больно вспоминать об этой ошибке? Нет, я уже забыл об этом. Я нервничал 48 часов, может, три дня, но потом у меня появился другой шанс наслаждаться, играть и побеждать. Ошибки — часть футбола, и нужно принимать их, чтобы двигаться дальше как можно быстрее», — цитирует Крыховяка AS.

Крыховяк играл за «Бордо», «Реймс», «Нант», «Севилью», «ПСЖ», «Вест Бромвич», «Локомотив», «Краснодар», АЕК, «Аль-Шабаб», «Абху», «Анортосис» и «Мазур Радзымин». За сборную Польши в 100 матчах он забил 5 голов.