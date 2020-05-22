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Бывший полузащитник ЦСКА Хонда отказался от зарплаты в «Ботафого» на период паузы в чемпионате

22:22
Кейсуке Хонда. Фото Instagram.
Кейсуке Хонда. Фото Instagram.
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Экс-полузащитник ЦСКА Кейсуке Хонда отказался от зарплаты в «Ботафого», за который выступает с 2020 года, на период кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Японский футболист сам выступил с инициативой таким образом оказать помощь клубу, сообщает La Gazzetta dello Sport.

— Он совершенно другой человек, он не только помогает многим людям, но и отказывался от своей зарплаты с марта, — сказал член совета директоров «Ботафого» Карлос Монтенегро.

33-летний Хонда провел только один матч за клуб из Рио-де-Жанейро перед паузой в чемпионате и отметился забитым мячом.

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