Бывший полузащитник ЦСКА Хонда отказался от зарплаты в «Ботафого» на период паузы в чемпионате

Экс-полузащитник ЦСКА Кейсуке Хонда отказался от зарплаты в «Ботафого», за который выступает с 2020 года, на период кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Японский футболист сам выступил с инициативой таким образом оказать помощь клубу, сообщает La Gazzetta dello Sport.

— Он совершенно другой человек, он не только помогает многим людям, но и отказывался от своей зарплаты с марта, — сказал член совета директоров «Ботафого» Карлос Монтенегро.

33-летний Хонда провел только один матч за клуб из Рио-де-Жанейро перед паузой в чемпионате и отметился забитым мячом.