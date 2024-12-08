Бывший одноклубник Дьекереша считает, что форвард готов к переходу в топ-клуб

Защитник «Астаны» Кипрас Кажуколовас, ранее выступавший за «Брайтон» вместе с нынешним форвардом «Спортинга» Виктором Дьекерешем, считает, что швед готов перейти в топ-клуб.

«Виктор — настоящая голевая машина. Когда мы играли вместе, он был вингером и уже тогда показывал очень высокий уровень. Я думаю, что уже пришло время ему перейти в топ-клуб. Я не знаю, куда он попадет, главное, чтобы ему там комфортно игралось и нравилось. Сейчас мы не поддерживаем связь, но я бы очень хотел, чтобы он добился больших успехов», — цитирует Кажуколоваса Legalbet.

В текущем сезоне 26-летний Дьекереш провел 22 матча во всех турнирах, забил 25 мячей и сделал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 70 миллионов евро.