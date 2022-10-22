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Сегодня, 12:35

Кураньи: «Кокорин — лучший игрок лиги Кипра на данный момент»

Кураньи назвал Кокорина лучшим игроком Кипра на данный момент
Руслан Минаев
Читать «СЭ» в

Бывший нападающий сборной Германии Кевин Кураньи поделился мнением об игре нападающего Александра Кокорина в «Арисе».

«Кокорин — лучший игрок лиги Кипра на данный момент. Все болельщики и одноклубники в «Арисе» довольны Сашей.

Если Кокорин и вернется в Италию, то только сильнее и с большей уверенностью в себе. Сейчас на Кипре он много играет и забивает важные голы.

Стоит ли Кокорину возвращаться в «Фиорентину»? Нет, ему не нужно этого делать. Думаю, «Арис» сделает все, чтобы удержать Александра в клубе», — цитирует Кураньи Sport24.

«Фиорентина» отдала Кокорина в аренду до конца сезона-2022/23. В составе «Ариса» россиянин провел 6 матчей, в которых забил 3 мяча и отметился 1 результативной передачей.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-10-22-kurani-kokorin-luchshiy-igrok-ligi-kipra-yemu-ne-nuzhno-vozvrashchatsya-v-fiorentinu

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Александр Кокорин
Кевин Кураньи
ФК Арис (Лимасол)
1
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