Тевес объявил о завершении карьеры

Бывший нападающий сборной Аргентины Карлос Тевес объявил о завершении карьеры.

38-летний аргентинец признался, что не может продолжать играть после смерти своего приемного отца Сегундо Раймундо, который умер в феврале 2021 года из-за осложнений, вызванных коронавирусом.

«Я официально завершил карьеру, — приводит слова Тевеса Daily Mail со ссылкой на Mundo Albiceleste. — У меня было много предложений, в том числе из США. Но на этом все, я отдал футболу все, что мог. Играть в 2021 году было очень сложно. Я заканчиваю с футболом потому, что потерял своего главного болельщика».

Тевес является чемпионом Олимпийских игр 2004 года в Афинах в составе сборной Аргентины. За свою карьеру нападающий также играл за «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Вест Хэм», «Ювентус», «Шанхай Шеньхуа», «Коринтианс» и «Бока Хуниорс».