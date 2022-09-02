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Сегодня, 20:05

Кураньи — о Кубке Легенд: «С удовольствием приеду в Москву»

Кураньи заявил, что с удовольствием приедет в Москву на Кубок Легенд
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Бывший нападающий «Динамо» Кевин Кураньи заявил, что с удовольствием приедет в Москву на Кубок Легенд.

— Видел Александра на тренировке? Или, может, обменивался мнением со Шпилевским?

— Он пока провел только одно полноценное занятие, рано что-то обсуждать, а я уже уехал с Кипра. Думаю, Саше надо две-три недели, чтобы набрать форму. К концу сентября собираюсь вновь на остров, посмотреть «Арис» в деле.

— А до этого — на Кубок Легенд?

— Да, на следующей неделе собираюсь на этот турнир. Давненько не был в Москве, с удовольствием приеду, приму участие в классном мероприятии, повидаюсь со старыми знакомыми.

Презентация Александра Кокорина с участием Кевина Кураньи. «Арис» и Кокорин — моя идея. Идеальный вариант вернуться на топ-уровень". Кураньи — о трансфере форварда

Кевин Кураньи
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ФК Фиорентина
серия А
0
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