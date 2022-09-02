Кураньи заявил, что с удовольствием приедет в Москву на Кубок Легенд

Бывший нападающий «Динамо» Кевин Кураньи заявил, что с удовольствием приедет в Москву на Кубок Легенд.

— Видел Александра на тренировке? Или, может, обменивался мнением со Шпилевским?

— Он пока провел только одно полноценное занятие, рано что-то обсуждать, а я уже уехал с Кипра. Думаю, Саше надо две-три недели, чтобы набрать форму. К концу сентября собираюсь вновь на остров, посмотреть «Арис» в деле.

— А до этого — на Кубок Легенд?

— Да, на следующей неделе собираюсь на этот турнир. Давненько не был в Москве, с удовольствием приеду, приму участие в классном мероприятии, повидаюсь со старыми знакомыми.