Бывший нападающий ЦСКА Эрнандес вернулся в «Пеньяроль»

Бывший нападающий ЦСКА Абель Эрнандес вернулся в «Пеньяроль», сообщает сайт клуба из Уругвая.

32-летний футболист заключил с командой контракт на 12 месяцев. Он перешел в «Пеньяроль» на правах свободного агента.

Последним клубом Эрнандеса был мексиканский «Сан-Луис». Уругвайский нападающий также имеет опыт выступления за московский ЦСКА, в составе которого в сезоне-2018/19 провел 14 матчей и забил 3 гола.

Отметим, что Эрнандес уже играл за «Пеньяроль» в период с 2008 по 2009 годы.